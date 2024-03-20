Подогрели слухи: Тимур Родригез и Катя Кабак неожиданно намекнули на свой роман

Буквально несколько месяцев назад стало известно, что известный российский телеведущий и шоумен Тимур Родригез принял решение развестись со своей женой Анной Девочкиной, с которой они воспитывали двух сыновей. Поклонники также обратили внимание, что Родригез стал всё чаще появляться в компании актрисы Кати Кабак, с которой он ранее принимал участие в съёмках клипа.

Слухи о возможном романе Родригеза и Кабак распространились довольно быстро. Казалось, что звёздная парочка даже не пытается скрыть свои романтические отношения. Однако возлюбленные всё-таки не хотят публично признаваться в своих чувствах, отказываясь от каких-либо комментариев.

На этот раз Родригез и Кабак в очередной раз подогрели слухи. Они неожиданно намекнули на свой роман, появившись вместе на премьере фильма "Летучий корабль". Звёздная парочка вышла на красную ковровую дорожку держать за руки, а потом и вовсе начала обниматься и позировать фотографам, сообщает издание PeopleTalk.

Напомним, что ранее Родригез и Кабак стали гостями "Шоу Воли", где рассказали о своей совместной работе в музыкальном клипе. Ведущие программы пытались узнать, какие отношения связывают артистов, но так и не добились внятного ответа. Артисты лишь заявили, что им было комфортно и приятно работать друг с другом.