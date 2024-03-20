"У нас не привыкли встречать": актёр Никита Кологривый оказался в центре громкого скандала

Знаменитый российский актёр Никита Кологривый, который уже неоднократно оказывался в различных скандалах, в очередной раз удивил фанатов своим поведением. Звезда сериала "Слово пацана" вступил в конфликт с организаторами одного из мероприятий, а после и вовсе сорвал его проведение.

Артист Никита Кологривый оказался в центре громкого скандала после своего отказа от проведения фан-встречи, которая была организована руководством одного из новосибирских кинотеатров. Перед самым началом мероприятия актёр вступил в конфликт с организаторами данного мероприятия, а после и вовсе заявил, что отказывается принимать участие в подготовленной встрече, сообщает издание Lenta.ru.

"Организаторы очень плохие, извините. Вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению. У нас не привыкли встречать", — попытался оправдаться артист.

По словам Кологривова, его возмутили некоторые организационные моменты мероприятия, из-за чего он был вынужден сорвать его своим уходом. Он также заявил, что поклонникам его творчества не следует беспокоиться, поскольку он сам планирует самостоятельно организовать новую фан-встречу в другом месте.