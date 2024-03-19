"Мой жанр не терпит дряхлости": Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены

Народный артист России Валерий Леонтьев в свой 75-летний юбилей сделал довольно громкое заявление. Он признался, что принял решение завершить свою музыкальную карьеру и отказаться от концертной деятельности.

Эстрадный певец признался, что сейчас самое подходящее время, чтобы уйти со сцены. При этом он признался, что не планирует проводить прощальный гастрольный тур. Он также откажется от участия в различных концертах на телевидении и полностью завершит музыкальную карьеру.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости», — объяснил артист.

Сам Валерий Леонтьев признался, что не планирует проводить юбилейный концерт, поскольку уже сделал это в день своего 70-летия. В 2019 году в Москве он организовал шоу-программу, которая фактически можно назвать его прощальным туром, сообщает издание "Фонтанка".

По словам певца, он благодарен своим поклонникам, которые до сих пор любят и ценят его творчество. Он также пожелал своим коллегам по звёздному цеху новых творческих высот и успехов в музыкальной карьере.