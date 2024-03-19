Станет новым Бондом? Стало известно, кто получит главную роль в фильме об агенте 007

Кинокомпания Eon Productions наконец-то определилась с выбором британского актёра, который может принять участие в новом проекте по роману Яна Флеминга. Главную роль Джеемса Бонда в очередной серии фильмов об агенте 007 может получить Аарон Тейлор-Джонсон, который завоевал большую известность во всём мире благодаря своему участию в различных кинопроектах.

Напомним, что в 2021 году вышел последний фильм про Джеймса Бонда с Дэниэлом Крэйгом в главной роли. Картина "Не время умирать" фактически стала завершением одной из частей этой кинофраншизы. Сейчас компания Eon Productions планирует запустить в производство новую серию фильмов, в которой главную роль исполнит совершенно другой герой.

По данным информационного издания The Sun, студия планирует привлечь к съёмкам Аарона Тейлора-Джонсона, который ранее снимался в фильмах "Иллюзионист", "Стать Джоном Ленноном" и "Пипец". Компания уже предложила этому актёру главную роль, а на данном этапе проводятся переговоры о его участие в проекте, сообщает издание Lenta.ru.

"Я нахожу очаровательным и чудесным, что люди видят меня в этой роли. Я воспринимаю это как большой комплимент", — заявил актёр.

Сам Тейлор-Джонсон признаётся, что он рад, что ему предложили такую роль. По его словам, он с удовольствием примет участие в этом проекте.