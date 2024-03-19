"Это была красная дорожка": Лазарев впервые высказался о громком конфликте с Волочковой

Известный российский эстрадный певец Сергей Лазарев прокомментировал слухи о серьёзном конфликте, который произошёл у него с Анастасией Волочковой. В одном из ток-шоу на отечественном телевидении он откровенно рассказал, что стало причиной такой ссоры, а также объяснил, как относится к российской балерине.

Напомним, что ещё в прошлом году подписчики обратили внимание на довольно странный инцидент, который произошёл на одном из мероприятий. Сергей Лазарев, посетив музыкальную премию, якобы отказал Волочковой в совместной фотографии на красной ковровой дорожке. Сама балерина посчитала такое поведение певца серьёзным оскорблением, что спровоцировало довольно громкий скандал.

Сейчас Сергей Лазарев впервые высказался о громком конфликте с Волочковой, заметив, что данный инцидент был слишком преувеличен. По словам певца, он нормально относится к балерине и даже не думал её оскорблять каким-либо образом. Он также заметил, что Анастасия Волочкова и сама могла раздуть такой скандал на пустом месте, сообщает издание "7 Дней".

"Как всегда, ситуация яйца выеденного не стоит. Это была красная ковровая дорожка. Передо мной была Волочкова, которая ходила по красной дорожке туда-сюда. Она меня видела, там не было никаких желаний со мной сфотографироваться", — признался Лазарев.

Во время участия в программе он также решил доказать, что у него нет какой-либо неприязни к Волочковой, но сделал это крайне необычным образом. Певец всё-таки согласился на совместную фотографию, но не с самой балериной, а с её картонной фигурой, изготовленной в полный рост.