Весеннее омоложение: эти простые хитрости помогут сбросить десять лет

Далеко не каждый мастер сможет выполнить и красивый мейкап, и визуально так освежить лицо, что окружающие не заметят существенные возрастные изменения.

Тональное средство

Чем выше возраст, тем серьезнее приходится подходить к вопросу выбора тонального средства. Лучше всего отказаться от плотных тоналок, поскольку они не придают ощущения свежести, а, напротив, выделяют все морщины и неровности. Про пудру забываем навсегда.

Консилер

А вот консилером-хайлайтером после тонального крема следует воспользоваться обязательно. Он искусно завуалирует морщины и улучшит вид кожи под глазами.

Румяна

Выбросьте яркие, темные и блестящие румяна, а пополните косметичку естественными тонами. Важно: персиковая гамма и розовые пастельные оттенки создают зрительный эффект омоложения.

Ресницы

Специалисты в области макияжа рекомендуют густо прокрашивать ресницы по всей длине. Если не любите красить нижние веки, то обязательно подчеркните их с помощью теней или мягкого карандаша.





Веки

Если хочется достигнуть антивозрастного результата, то покупаем персиковые, коричневые и бронзовые оттенки. Тени с блеском — на выброс. С провисшим веком сложнее, но исправить можно: поднимаем все линии вверх растушевкой теней.



Брови

Никаких ломких и резких линий. Все графичное и четкое осталось в прошлом. Что хорошо в двадцать лет, карикатурно смотрится в элегантном возрасте. Идеально просто пройтись по ним тушью для бровей.

Помада

Коротко и ясно: акцент на розовые, персиковые и коралловые оттенки, имеющие близкое сходство с цветом румян. И никак иначе. Перламутровые помады — в мусор.

Для создания эффекта влажных губ приобретите прозрачный блеск.