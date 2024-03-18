Весеннее омоложение: эти простые хитрости помогут сбросить десять лет

Далеко не каждый мастер сможет выполнить и красивый мейкап, и визуально так освежить лицо, что окружающие не заметят существенные возрастные изменения.
Тональное средство
Чем выше возраст, тем серьезнее приходится подходить к вопросу выбора тонального средства. Лучше всего отказаться от плотных тоналок, поскольку они не придают ощущения свежести, а, напротив, выделяют все морщины и неровности. Про пудру забываем навсегда.
Консилер
А вот консилером-хайлайтером после тонального крема следует воспользоваться обязательно. Он искусно завуалирует морщины и улучшит вид кожи под глазами.
Румяна
Выбросьте яркие, темные и блестящие румяна, а пополните косметичку естественными тонами. Важно: персиковая гамма и розовые пастельные оттенки создают зрительный эффект омоложения.
Ресницы
Специалисты в области макияжа рекомендуют густо прокрашивать ресницы по всей длине. Если не любите красить нижние веки, то обязательно подчеркните их с помощью теней или мягкого карандаша.
Веки
Если хочется достигнуть антивозрастного результата, то покупаем персиковые, коричневые и бронзовые оттенки. Тени с блеском — на выброс. С провисшим веком сложнее, но исправить можно: поднимаем все линии вверх растушевкой теней.
Брови
Никаких ломких и резких линий. Все графичное и четкое осталось в прошлом. Что хорошо в двадцать лет, карикатурно смотрится в элегантном возрасте. Идеально просто пройтись по ним тушью для бровей.
Помада
Коротко и ясно: акцент на розовые, персиковые и коралловые оттенки, имеющие близкое сходство с цветом румян. И никак иначе. Перламутровые помады — в мусор.
Для создания эффекта влажных губ приобретите прозрачный блеск.