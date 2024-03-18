Промахнулся на две недели: Павел Прилучный забыл поздравить дочь с днем рождения

Дочка Агаты Муцениеце и Павла Прилучного отметила свой 8 день рождения чуть больше двух недель назад. Звездная мама устроила по этому поводу волшебную вечеринку, но праздник омрачила забывчивость папы – Павел впервые не пришел поздравить Мию. Судя по гневным комментариям Агаты ее бывший муж отделался лишь предельно сухим пожеланием всего хорошего по телефону.

Накануне актер решил загладить перед Мией свою вину и устроил для нее еще один небольшой праздник. Также Павел вручил имениннице необычный подарок, который привел виновницу торжества в восторг.

Прилучный поделился с подписчиками трогательными семейными кадрами, показав, как дочь устраивает тест-драйв его презенту – небольшому квадроциклу, специально подобранному под вес и рост девочки.

«Лучше поздно, чем никогда. Папа всегда рядом», – прокомментировал публикацию актер.

Судя по восторженной реакции Мии она сразу же забыла о своих обидах на забывчивого папу и с удовольствием еще раз отметила день рождения.