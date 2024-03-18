Седина в бороду: Киркоров решился на смелый эксперимент в Китае

Филипп Киркоров удивил фанатов неожиданным преображением. Он признал, что во время съемок шоу «Сокровища императора» в Китае с ним произошло своеобразное обнуление – певец будто отмотал назад последние 23 года и вернулся к той форме, какой мог похвастать на стыке тысячелетий, когда ему исполнилось всего 33.

«Когда мне исполнилось ровно 33 года, это был миллениум, 2000-й год, я себе поставил установку, что внешне и физически я сохранюсь в этом возрасте до конца. Поэтому я обнулил, так сказать, ситуацию в своей жизни, и это уже второе такое обнуление. И здесь в Китае я себя чувствую ровно на 33 года», - отметил Филипп.

В честь такой духовной и физической трансформации Киркоров решил сделать что-то необычное и отправился в ближайший тату-салон. Результат этого похода Филипп показала только накануне, зато крупным планом, так сказать, во всей красе. Певец не испугался длительной и болезненной процедуры и набил себе целое полотно на всю спину. В центре красовался, конечно же, сам Киркоров с крыльями а-ля ангел апокалипсиса. Также на спине звезды можно различить его фамильный герб и имена детей – Алла-Виктория и Мартин.

Певец признался, что еще совсем недавно скептически относился к самой идее тату. Потом его взгляды внезапно изменились. Он провел сразу крупный эксперимент и ему понравилось. Филипп пообещал, что еще не раз порадует фанатов самыми невероятными татуировками.