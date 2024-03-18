Никогда не ешьте эти продукты — они провоцируют рак

Онкология — бич нашего времени, от которого, к сожалению, не всегда помогает лечение. Причины болезни разные — от образа жизни до предрасположенности. Ученые считают, что некоторые продукты питания могут служить предпосылкой к возникновению рака.

Напитки

Не будем разбирать алкоголь, вред от злоупотребления которым очевиден не только в связи с возникновением онкологических заболеваний, так как они провоцируют инсульт, инфаркт и другие болезни внутренних органов.

Речь пойдет о газированных напитках. Некоторые исследования показывают, что любимая многими газировка не так безобидна, как кажется. Ученые, прорабатывающие этот вопрос, пришли к выводу, что пара порций в день сладкой газировки уже через неделю повышает вдвое риск рака поджелудочной железы.

Попкорн для микроволновки

Этот продукт любят дети, да и взрослые за просмотром фильма или сериала не откажутся от него. Ведь так просто сунуть пачку попкорна в микроволновку на пару минут! Перед тем, как угостить детей или самому начать жевать, вспомните: в составе их упаковок присутствуют опасные канцерогенные химикаты.

Чипсы из картофеля

Еще одно лакомство, любимое и взрослыми, и детьми. Многие уверены, что чипсы являются дешевым, питательным и аппетитным перекусом. Мало того, что чипсы способствуют увеличению массы тела, так в некоторых из них содержится акриламид, способствующий развитию онкологии. Гораздо разумнее отдать предпочтение соленой соломке или сушкам.

Сахар

Ученые-исследователи давно заключили, что клетки рака подпитываются через сахар. Такая подпитка стимулирует ускоренное разрастание опухоли, а также значительно повышает уровень инсулина.

«Диетические» и синтетические подсластители

Диетами увлекается огромное количество людей во всем мире. И их выбор в ежедневном рационе часто падает на продукты с пометками «диетический» или «обезжиренный». И мало кто учитывает их химическую обработку, которая способствует развитию онкологии и кардиологических проблем.

С помощью искусственных подсластителей люди также надеются похудеть, а результат — огромный вред здоровью. Синтетические подсластители мешают организму регулировать то количество калорий, которое ему необходимо, и содействуют образованию рака.

Маринады, соленья и копчености

Обладающие соблазнительным и пикантным вкусом копченые, маринованные и соленые продукты, к сожалению, опасны. Причина в том, что при их производстве используется консервант нитрат, который образует соединения, приводящие к онкологии. Конечно, речь идет о магазинных продуктах, а не о замаринованных родной бабушкой огурчиках.

Лососевые с фермы

Вся фермерская рыба питается совсем ненатуральным кормом. Мясо такой рыбы содержит множество химикатов, антибиотиков и другие канцерогенные вещества.

Составляйте рацион правильно, сохраняя организм крепким. И будьте здоровы!