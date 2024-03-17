Недружелюбный прием: Сергея Маковецкого обокрали в Санкт-Петербурге

15 марта Сергей выступил в ДК «Выборгский» в спектакле «Неслучайная встреча». Поселился актер в пятизвездочном отеле на набережной реки Фонтанка в историческом центре города. После спектакля Маковецкий решил прогуляться по городу, причем налегке. Все свои вещи, в том числе и рюкзак, в котором лежала довольно-таки крупная сумма денег, он оставил водителю. Последний в свою очередь передал вещи артиста администратору отеля.

Сотрудник заведения на глазах водителя поместил вещи артиста в камеру хранения. Погуляв несколько часов по городу Маковецкий вернулся в отель, забрал свой рюкзак и отправился в ресторан. Там-то он и обнаружил пропажу почти двухсот тысяч рублей, которые лично положил в свой рюкзак. Вечер был испорчен. Пришлось поднимать на уши весь персонал, требуя вернуть украденные деньги. Сотрудники отеля в краже не признались и Маковецкий обратился в полицию Можно не сомневаться, что он надолго запомнит странное гостеприимство города на Неве.

Источники из близкого окружения актера отмечают, что Сергея расстроили не столько пропавшие деньги, сколько сам факт кражи. Они никак не рассчитывал на такой прием в культурной столице.