Любовь Успенская оригинально ответила на странные обвинения адвоката Киркорова

Юрист Киркорова Александр Добровинский довольно-таки эмоционально отреагировал на неявку Успенской в суд и обвинил ее в работе на США. Он напомнил, что Любовь является американской гражданкой и сам Байден, видимо, приказал ей игнорировать судебное разбирательство.

Адвокат Успенской Елена Сенина в ответ иронично отметила, что ее клиент считает всю эту ситуацию нелепой и смехотворной. Обвинения Филиппа Киркорова и яйца выеденного не стоят. Поэтому она и не посещает судебные заседания.

Сама певица не так давно оригинально ответила на странные обвинения представителя Киркорова. Она получила российский паспорт и призналась в любви к своей родине. Добровинского этот шаг не успокоил. Адвокат требует, чтобы Успенская явилась в суд и официально повинилась перед Киркоровым, признав, что она пожилая женщина и ее сильно заносит. Адвокат уверен, что Любовь находится в проигрышном положении и ей ничего не остается, как сделать первый шаг к примирению.

Весь конфликт начался с того, что Успенская публично назвала Киркорова женоненавистником. Певец обиделся и обратился в суд. Он требует, чтобы звезда шансона возместила ему моральный ущерб, выплатив 10 миллионов рублей, а также прокрыла все судебные издержки – еще около двух миллионов.