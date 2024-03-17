Защищала психику: Лолита раскрыла истинную причину участия в «голой вечеринке»

В беседе с журналистами звезда впервые раскрыла истинные причины своего прихода на странное мероприятие в Мутаборе. Певица отметила, что в какой-то мере это был элемент инстинкта самосохранения, попытка защитить свою психику от навалившейся усталости и негативной новостной повестки.

«Мой поход – попытка спрятаться. «Вот сейчас будет весело! А, тут не так весело, поехала дальше работать». В процессе вечеринки с моими возрастными друзьями, которые там были, мы говорим: «Боже, как скучно, молодежь не умеет гулять, вот мы в свое время», – иронично отметила Лолита.

Милявская также признала, что ее сильно испугала поднявшаяся после вечеринки шумиха. Она только где-то через неделю поняла, в какие проблемы вляпалась. Отмена концертов вообще вызвали у нее настоящую панику. Лолита представить себе не могла, что этот «звездный междусобойчик» вызовет такой резонанс со столь плачевными последствиями.