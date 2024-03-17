Их энергетика перевернет вашу судьбу: топ-8 камней с магическими и лечебным свойствами

Натуральные камни привлекают многих людей своей красотой. Но они также обладают особыми свойствами. В то время как эзотерики указывают на магические способности камней, литотерапевты говорят об их лечебных возможностях. Рассмотрим несколько таких примеров.

Агат

В том случае, если необходимо сделать серьезный выбор, касающийся дальнейшего профессионального пути, то агат станет хорошим помощником, поскольку он раскрывает природные таланты и способности. А еще камень оберегает от порчи и сглаза.

Аметист

Амулет из аметиста способствует налаживанию взаимопонимания в семье и придает уверенности в себе. Он также помогает разрешать личностные конфликты и наделяет способностью принимать правильные решении. В некоторых случаях используется для избавления от бессонницы.

Бирюза

Бирюза олицетворяет собой счастье и верность, помогая человеку обрести собственный смысл жизни, добиваясь поставленных целей. Талисман из бирюзы уберегает от принятия неправильных решений, способных привести к роковым последствиям. Камень также способствует обеспечению мира в семье и помогает обрести спокойный и глубокий сон.

Жемчуг

Жемчуг символизирует благородство и честность. Такой камень охраняет своего носителя, позволяя избегать завистливых и двуличных натур. А еще он служит магнитом удачи, особенно в любви. Жемчуг помогает улучшить эмоциональное состояние и увеличить количество источников для радости. Кроме того, он также способствует долголетию.

Лазурит

Этот камень помогает с процветанием. Изготовленный из него амулет может стать настоящим спасением для тех, чья работа связана с общением или публичными выступлениями, поскольку лазурит добавляет уверенности в себе.

Рубин

Рубин привлекает в жизнь своего владельца искренние и взаимные чувства, способствуя обретению любви. Он позитивно сказывается на работе мозга и оберегает от негативных мыслей.

Сапфир

Если не хватает стойкости характера, то сапфир добавит характеру это свойство. А еще камень избавит от неприятелей и поможет с поиском верных и надежных друзей.

Янтарь

Есть мнение, что янтарь покровительствует путешественникам, учителям и молодоженам. Он также помогает тем, кто хочет оградиться от несчастной и безответной любви.