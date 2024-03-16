"Ёкнуло в груди": Дава рассказал о своих чувствах к Бузовой после скандального разрыва

Зрители нового телевизионного проекта канала ТНТ стали свидетелями интересной сцены, которая произошла во время одного из выпусков. Участник программы блогер и рэп-исполнитель Давид Манукян внезапно обратился к своей бывшей возлюбленной певице Ольге Бузовой, что стало настоящей неожиданностью для всех поклонников её творчества.

Напомним, что рэпер Дава принял участие в новом телешоу на телеканале ТНТ, которое получило название "Сокровища императора". Ведущими программы стала певица Ольга Бузова и юморист Михаил Галустян.

Во время одного из выпусков Дава внезапно обратился к своей бывшей возлюбленной Ольге Бузовой. После скандального разрыва их любовных отношений звёздная парочка практически не общалась, поэтому такое решение рэпера стало для всех настоящей неожиданностью, сообщает издание "Муз-ТВ".

Манукян прямо во время программы решил преподнести Бузовой большой букет красных роз, после чего обнял певицу и поцеловал её в шею. Позже музыкант рассказал о своих чувствах к Бузовой, признавшись, что она для него осталось родным человеком.

"У меня опять что-то родное заиграло, опять ёкнуло в груди. И просто было внутри: "Я хочу подарить цветы человеку", — признался рэпер.

Напомним, что Бузова и Дава расстались ещё в 2021 году. Певица призналась, что в их любовных отношениях наступил кризис, который они не смогли преодолеть.