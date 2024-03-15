Планировал выписаться из больницы: Юрий Нифонтов раскрыл обстоятельства смерти Ширвиндта

Накануне стало известно о смерти президента Театра сатиры, режиссёра и актёра Александра Ширвиндта. Артист ушёл из жизни в субботу, 15 марта. О трагическом событии сообщил его сын Михаил.

Актёр Театра сатиры Юрий Нифонтов в интервью информационному изданию "МК" сообщил, что смерть Александра Ширвиндта стала настоящим потрясением для всех его коллег, близких, друзей и поклонников. Он заметил, что, находясь в больнице, артист продолжал думать о своей творческой деятельности и планировал принять участие в спектакле, премьера которого должна была состояться в начале апреля.

Нифонтов раскрыл обстоятельства смерти Ширвиндта. Он заметил, что самочувствие Народного артиста в последнее время не вызывало беспокойства, он стремительно шёл на поправку и даже планировал выписаться из медицинского центра буквально через несколько дней, но судьба распорядилась иначе.

"И Миша, его сын, когда я разговаривал с ним по телефону, сказал мне, что заберет отца во вторник или в среду", — заметил Нифонтов.

На данный момент о причинах смерти артиста ничего не сообщается. Но известно, что Александр Ширвиндт довольно продолжительное время боролся с сердечным заболеванием и последствиями перенесённой вирусной инфекции COVID-19.