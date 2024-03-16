Тут что-то не так: поклонники оценили внешний вид Расторгуева после слухов об операции

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев в последнее время неоднократно вызывал беспокойство у поклонников своего творчества. Всё дело в том, что 68-летний артист сильно похудел. Фанаты начали строить догадки о возможных проблемах со здоровьем, которые так серьёзно повлияли на его внешний вид.

Сам музыкант признаётся, что слухи, которые расходятся среди его поклонников, сильно преувеличены. Он заметил, что поводов для беспокойства нет, а сам он чувствует себя прекрасно и планирует расширить свою гастрольную деятельность.

Недавно певец опубликовал в социальных сетях новую фотографию, которая привела в восторг его поклонников. Они оценили его внешний вид, но заметили, что на фотографии что-то не так. Расторгуев выглядел на снимке посвежевшим и помолодевшим. После этого начали расходиться слухи, что он якобы обратился за помощью к пластическим хирургам.

Сам Расторгуев признался, что ни о какой пластической операции не было и речи. Однако он заметил, что несколько месяцев назад всё-таки посещал косметолога для проведения процедур по уходу за кожей лица, сообщает издание "7Дней".

"Я делал в последний раз, наверное, полгода назад что-то такое, мне посоветовали уход без всяких этих там", — заявил Расторгуев.

Музыкант также признался, что не планирует проводить различные пластические операции по примеру своих коллег по звёздному цеху. Сейчас он плотно занимается своей карьерой и регулярно проводит концерты в честь юбилея своей творческой деятельности.