Слухи о тяжёлой болезни подтвердились? После операции Миддлтон решилась на отчаянный шаг

После тяжёлой операции на брюшной полости, которая была проведена ещё в январе 2024 года, Кейт Миддлтон не появлялась на публике, а также не принимала участие в различных мероприятиях. Такое поведение принцессы привело к серьёзному беспокойству со стороны британцев, которые опасаются, что она столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем.

В сети Интернет жители Великобритании делятся своими теориями заговора, связанными с пропажей принцессы Уэльской. Они опасаются, что королевский двор скрывает от них реальное состояние Кейт Миддлтон, которая два месяца назад перенесла сложную операцию. Уже довольно давно ходят слухи, что она не появляется на публике из-за какого-то тяжёлого заболевания.

Сейчас, по всей видимости, слухи о тяжёлой болезни начинают подтверждаться. Сразу несколько источников сообщили, что состояние принцессы после операции оставляет желать лучшего, а сама Миддлтон уже решилась на отчаянный шаг. Она рассматривает возможность отказа от своих королевский обязанностей на фоне проблем со здоровьем, сообщает издание "Муз-ТВ".

По данным инсайдеров, такое решение может быть принято уже в ближайшем времени. И дело тут не только в состоянии принцессы. Они сообщили, что в семейной жизни Миддлтон и принца Уильяма наступил настоящий кризис. Из-за этого она взяла такой затяжной отпуск и готовится принять важные решения, касающиеся её дальнейшего будущего.