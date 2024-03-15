"Я так остро это чувствую": Бондарчук откровенно рассказал об отношениях с молодой женой

Знаменитый российский режиссёр и актёр Федор Бондарчук довольно редко говорит о своей личной жизни. Однако накануне он разоткровенничался, рассказав об отношениях с молодой супругой Паулиной Андреевой. В интервью информационному изданию Prozvezd он объяснил, за что он ценит свою возлюбленную.

56-летний режиссёр откровенно признался, что не перестаёт восхищаться своей молодой супругой Паулиной Андреевой. Актриса серьёзно повлияла на его жизнь, а также позволила наконец стать по-настоящему счастливым.

«Само ее появление серьезнейшим образом повлияло на всю мою жизнь. Я стал жить! Я так остро это чувствую», — объяснил режиссёр.

По словам Бондарчука, несмотря на большую разницу в возрасте, они счастливы в браке и не перестают радовать друг друга своими романтическими отношениями. При этом, по словам режиссёра, он поддерживает творческие успехи Андреевой. Режиссёр заметил, что его супруга по-настоящему талантливая актриса, которая отдаёт всю себя съёмочному процессу и работе над различными проектами, сообщает издание "Леди Mail".

Напомним, что Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева объявили о своём романе ещё в 2015 году. Спустя 4 года звёздная парочка решила узаконить любовные отношения. Сейчас они воспитывают сына Ивана, но продолжают работать над различными фильмами и сериалами.