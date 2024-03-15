"Расставим все точки над I": невестка Королёвой честно высказалась о конфликте с певицей

Сын певицы Наташи Королёвой и Сергея Глушко Архип оказался в довольно сложной ситуации на фоне своего романа с танцовщицей Мелиссой Волынкиной. Всё дело в том, что молодой человек встречается со своей возлюбленной уже на протяжение двух лет и даже сделал ей предложение руки и сердца, но его родители выступают против такого союза.

Российская певица Наташа Королёва уже неоднократно заявляла, что ей не нравится любовное увлечение своего сына. Она опасается, что Архип и его возлюбленная всё-таки могут пожениться, несмотря на наставления со стороны родителей.

Довольно давно в сети Интернет ходят слухи, что Королёва находится в серьёзном конфликте со своей невесткой. Певица якобы регулярно публично оскорбляет девушку своего сына, а также пытается любыми способами разрушить их роман.

"Давайте расставим все точки над i. Мой сын встречается с прекрасной девушкой, но они не в браке", — неоднократно заявляла Королёва, давая понять, что Архип может найти другую избранницу.

Сама невестка Королёвой Мелисса неожиданно рассказала о ситуации, которая у неё складывается с семьёй Архипа. Она честно высказалась о конфликте с певицей, призвав подписчиков отказаться от распространения слухов, сообщает издание "7Дней".

По словам танцовщицы, певица не позволяла себе оскорблений в её адрес. Речь идёт об обычных замечаниях, к которым девушка относится с предельной серьёзностью. Прежние сплетни о какой-то серьёзной ссоре, по словам Мелиссы, были слишком раздуты, а сейчас в семье царит гармония и понимание.