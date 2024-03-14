Вопрос жизни и смерти: скандал с «голой вечеринкой» спас Лолиту от инсульта

Лолита Милявская поделилась с фанатами неожиданными наблюдениями. Звезда, в частности, отметила, что скандал с «голой вечеринкой» и последующая отмена концертов возможно спасли ее жизнь. Она только сейчас поняла, как устала в последнее время. Ей нужен был перерыв и она его нечаянно получила.

Лолита отметила, что до недавнего времени в буквальном смысле пахала как проклятая. Она забыла об отдыхе и не обращала внимания на усталость, которая давно превратилась в полное истощение. Певица считает, что еще немного в том же темпе и она загремела бы в больницу со смертельно опасным заболеванием. Ее даже мог хватить инсульт из-за переутомления. Тут случилась «отмена» и она смогла хорошо отдохнуть. Милявская считает нежданную паузу в творчестве божьим провидением, которое спасло ей жизнь.

«От того, что так сложились планеты и так мы попали под раздачу, это провидение Господа. Значит, надо было. Я считаю, что со мной все закономерно. Иначе я бы лежала уже в больнице с каким-нибудь тяжелым заболеванием, потому что я была настолько выдохшаяся, мне нужен был отдых. Я считаю, что Бог меня правильно убрал отовсюду», - выразила уверенность Лолита.

Как известно, певицу постепенно возвращают на сцену. Так, на днях ее пригласили на церемонию награждения премией МУЗ-ТВ в качестве ведущей.