Скандинавская ходьба: советы невролога и спортивного врача

В последние годы на улицах часто встречаются люди среднего и пожилого возраста, активно марширующие с палками, напоминающими лыжные. И если раньше это вызывало недоумение и интерес, то сейчас дело обыденное. Скандинавская ходьба набирает с каждым годом все большую популярность в нашей стране не просто так. У этой активности имеется масса преимуществ.

Здоровое тело и дух

Безопасность, доступность, простота и легкость — все это смело можно отнести к скандинавской ходьбе. У нее нет практически никаких спортивных ограничений. Вам не придется искать специальное место для занятий, потому что ходить можно везде: в парках, аллеях, по улицам и проселочным дорогам. Экономичность также является весомой причиной в пользу выбора этой активности, ведь для ходьбы не нужно покупать дорогую экипировку. Результаты от регулярной скандинавской ходьбы потрясают:

• улучшается работа дыхательной и сердечно-сосудистой системы, кровоснабжение внутренних органов, координация;

• укрепляются иммунитет, костная система, мышечный корсет, сосуды и суставы;

• убыстряется метаболизм, уходят лишние килограммы;

• повышается выносливость и сопротивляемость инфекциям;

• снижается уровень глюкозы;

• кровь насыщается кислородом;

• вырабатывается витамин D.

Причем это жизненно важно в любом возрасте, но актуальнее всего скандинавская ходьба для пожилых людей. Это объясняется тем, что благодаря применению палок возрастная нагрузка на ноги, позвоночник, да и вообще весь скелет значительно снижается. При этом равновесие легко сохраняется.







Противопоказания

Польза от скандинавской ходьбы безусловна, но все же есть несколько противопоказаний при болезнях, которые не позволяют заниматься. Их немного, но перед тем, как выбрать на постоянной основе ходьбу, необходимо посоветоваться с доктором. Участковый терапевт даст профессиональную консультацию.



Речь идет о следующих проблемах:

• инфекционные болезни или воспалительные процессы в организме;

• хронические заболевания в стадии обострения;

• нарушения мозгового и коронарного кровообращения в острой стадии;

• сердечная недостаточность и стенокардия;

• диабет в последней стадии;

• тромбофлебит.

Послеоперационный период всегда является противопоказанием для всех видов активности до разрешения врача.

Если врач дает добро, то приступайте к занятиям и получайте от скандинавской ходьбы все преимущества для вашего здоровья.