Такой почет для змеи: британцы обрушились на королеву Камиллу из-за именной куклы

Одна из крупнейших корпораций по производству игрушек устроила небольшую церемонию награждения для королевы. Камилле вручили именную куклу Барби за активное участие в работе благотворительного фонда женщины мира. Подарок оказался точной копией монаршей особы. Mattel скопировали наряд Камиллы и даже мельчайшие украшения.

Новая Барби несказанно обрадовала королеву. Она выразила надежду, что она станет звездой крупной коллекции посвященной британской монархии. Представители Mattel объяснили свое решение наградить Камиллу тем, что она вот уже много лет борется за права женщин, открывая для них новое будущее.

Подданные королевы, однако не оценили «щедрого жеста» международной корпорации. Пользователи британского сегмента соцсетей назвали всю церемонию награждения дешевым фарсом, объяснив, почему Камилла не заслуживает даже такого, казалось бы незначительного подарка.

«Такой почет для змеи?»; «Быть не может, что она получила свою Барби раньше, чем Диана»; «Барби-любовница? Необычно»; «Это не наша королева», – негодуют британцы.

Сама Камилла на церемонии практически ничего не говорила. Лишь в первые секунды после вручения подарка она пошутила, что создатели игрушки омолодили ее как минимум на полвека. Критику подданных королева проигнорировала.