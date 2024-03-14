«Жрать не на что»: безработная Лолита пожаловалась на мизерную пенсию

После скандала с «голой вечеринка» Лолита осталась практически без работы. В последние несколько дней она отчаянно намекала, что ее нужно вернуть на сцену, пугая фанатов странными публикациями в социальных сетях. Так, к примеру, на днях она предстала перед камерой с секатором, заявила, что обрезала уже все домашние растения и скоро выйдет со своим «орудием» на улицы, если ей не дадут хоть какую-нибудь работу по специальности.

Громкие просьбы Лолиты были услышаны. На днях стало известно, что ее пригласили на церемонию вручения премии МУЗ-ТВ в качестве одной из ведущих. Тем не менее певица продолжает жаловаться на сложное финансовое положение из-за отмены концертов и разрыва многих контрактов с телеканалами и крупными рекламодателями.

Накануне Лолита шокировала своих поклонников, впервые рассказав, какую получает пенсию. Звезда сообщила, что ей начисляют 23 тысячи рублей и этих денег не всегда хватает даже на оплату коммунальных услуг. Певица в резкой форме раскритиковала «мизерную пенсию», отметив, что ей просто «не на что жрать», если учитывать только эти выплаты. Ситуацию спасают лишь накопления и случайные заработки вроде приглашения от музыкальной премии, которые никак не компенсируют потери после отмены всех концертов.