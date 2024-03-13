Советы биоэнергетика: заведите эти растения, и в доме появится мужчина

Всем известно насколько полезны комнатные растения: они эстетичны, красивы и наполняют наш дом кислородом. Но мало кто знает, что у них есть и иные интересные свойства. Биоэнергетики утверждают, что некоторые комнатные цветы способны привлечь в дом одинокой дамы мужчину. Впрочем, изгнать партнера они тоже могут.

Для тех, кто стремится замуж

Если женщина мечтает перейти на новый этап любовных отношений со своим возлюбленным и выйти замуж, то биоэнергетики рекомендуют приобрести одно из нижеперечисленных растений.

• Гибискус. Кстати, из цветков суданской розы из рода Гибискус делают чай каркаде.

• Камелия. Самый известный вид — это китайская камелия или Чайный куст. Ее сырье также используют для приготовления чая.

• Пеларгония, которую в быту мы знаем как герань.

• Спатифиллум, называемый «Женским счастьем».

• Цикламен или Альпийская фиалка.

• Антуриум, имеющий второе имя – «Мужское счастье», что говорит само себя.

Мистики считают, что эти цветы способны как форсировать замужество с постоянным партнером, так и принести пользу только что влюбившимся дамам, которые давно грезили о брачном союзе.



Для тех, кто мечтает о любви

Биоэнергетики уверены, что эти цветы необходимо завести тем, кто пока не думает о семейной жизни, но мечтает найти новую любовь:

• оксалис (кислица);

• хризантемы;

• орхидеи.

Эзотерики считают, что эти растения умеют привлекать мужчин. Более того, с их помощью любовные отношения станут романтичными, нежными и возвышенными.

Для тех, что жаждет счастья в личной жизни

По мнению биоэнергетиков, если вы мечтаете укрепить уже существующие отношения, но в брачный союз не стремитесь, то у вас широкий выбор растений-помощников: аихризон, гибискус, мирт, антуриум, калатея, акалифа, спатифиллум, фиалка, хойя, хлорофитум.

Идеально, если вы заведете сразу несколько цветов для закрепления результата.







Ложка дегтя

Биоэнергетики говорят: несмотря на весьма значительное количество наименований растений для привлечения новой любви, приближения замужества и стабилизации существующих союзов, цветы не сделают все за вас. Они не приворотные амулеты, а лишь помощники, помогающие полноценно раскрыть ваш потенциал и душевные качества, необходимые для ваших чаяний и надежд.