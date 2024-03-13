Мастера скрытности: Татьяна Брухунова родила Петросяну второго ребенка

Татьяна Брухунова всегда любила общаться с подписчиками и радовать их семейными публикациями. Она с завидной регулярностью показывала поклонникам своего сына Вагана, которого растит настоящим стилягой. На каждом фото малыш представал в новом образе.

Примерно полгода назад Татьяна внезапно пропала из медиа. Не обновляла она и свои страницы в соцсетях. При этом ни один таблоид на раздул по этому поводу традиционных слухов о каких-то проблемах в семье или со здоровьем. Брухунова просто исчезла на некоторое время и только вчера все поняли почему.



Накануне Татьяна поделилась с подписчиками первым за долгое время и поистине уникальным семейным фото. Она позировала перед камерой с мужем, сыном и маленькой дочкой, которой исполнилось от силы пару месяцев.

«Мои счастливые 35», – лаконично прокомментировала публикацию Татьяна.

Так все и узнали, что чете Петросян удалось невозможное. Звездная пара умудрилась скрыть беременность Татьяны и рождение второго ребенка от вездесущих папарацци. Причем так мастерски, что СМИ даже слухов никаких не раздували по поводу пропажи Татьяны из соцсетей.