Просто умру: Полина Гагарина высказалась против уколов для похудения

В сети давно ходят слухи, что звезда добилась поразительной худобы, используя самые радикальные методы похудения, в том числе и лекарства Ozempic – средства от диабета, которым сейчас пользуются многие звезды.

В беседе с журналистами певица высказалась резко против любых лекарств для сжигания жира, тем более таких опасных, как вышеупомянутый препарат. Также звезда подчеркнула, что не придерживается никаких диет, предпочитая куда более природные и мягкие методы поддержания идеальных форм.

«Это их дело, пусть пьют или колют что хотят. Лично против такого. Если я еще что-то в себя кольну, вы точно со мной попрощаетесь. Мне хватает экстрима в жизни: столько перелетов и работы! Я не сижу на диетах. Сегодня даже шаурму съела перед концертом», – кокетливо признала звезда.



Певица неоднократно отмечала, что не пользуется какими-то секретными методиками для борьбы с лишним весом. Она просто активно тренируется и следит за своим рационом. Идеальная фигура – это огромный труд, и Полина работает над собой не покладая рук.