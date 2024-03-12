Слухи о романе оказались правдой? Ким Кардашьян застукали в объятиях Бекхэма

Слухи о новых любовных приключениях американской звезды Ким Кардашьян ходят ещё с осени 2023 года. Поклонники уже давно заметили, что она регулярно появляется в компании футболиста Оделла Бекхэма-младшего. Они сделали вывод, что звёздная парочка встречается, но пытается скрыть свой роман от общественности.

Сейчас слухи о новом романе Ким Кардашьян начали подтверждаться. Всё дело в том, что она посетила вечеринку, которая была устроена певицей Бейонсе и её мужем Jay-Z. На фотографиях можно заметить, что теледива пришла на мероприятия в компании Бекхэма и практически не отходила от своего спутника.

Информационный портал TMZ опубликовал снимки, на которых папарацци застукали Кардашьян в крепких объятиях Бекхэма, что может свидетельствовать о том, что слухи об их романе оказались правдой. При этом ранее сообщалось, что семья Кардашьян не против новых любовных отношений Ким и поддерживает её в выборе нового спутника, сообщает издание PeopleTalk.

Напомним, что в 2014 году Ким Кардашьян вышла замуж за рэпера Канье Уеста, с которым встречалась на протяжение двух лет. Однако уже в 2022 году звёздная пара объявила о разводе.