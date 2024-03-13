Взялся за веник - жди проблем: в какие дни лучше отказаться от уборки, чтобы не навлечь беду

Мало для кого секрет, что регулярная и комплексная уборка чрезвычайно важна, поскольку от нее зависит наше самочувствие и настроение. Однако не всегда удается поддерживать чистоту из-за большой занятости. В этом случае можно попробовать перенять опыт традиций прошлого.

Понедельник

Понедельник во все времена считался сложным днем, поэтому уборка не рекомендовалась. Согласно одной из версий, это обусловлено потусторонними силами и их негативным влиянием на человеческий мир. Также считалось, что если затеять уборку в понедельник, то жди безденежья. Не одобрялись и ремонтные работы.

Вторник

Вторник был одним из лучших дней недели для того, чтобы навести порядок во всем жилом пространстве. Разрешалось не только убираться, но и очищать дом от скопившихся ненужных вещей. Предполагалось, что это позволяет наполнить жилище положительной энергией. Поэтому во вторник также устанавливали новые обереги на дом.

Среда

Если сравнивать со вторником, то среда воспринималась не таким благоприятным днем. Однако в этот период все еще можно было заниматься наведением чистоты. Кроме того, допускались дополнительные работы, в том числе и на приусадебном участке.

Четверг

Этот день считался неоднозначным. В то время как одни отказывались заниматься уборкой по четвергам, другие, напротив, предпочитали наводить порядок настолько активно, насколько это возможно. В наши дни считается, что можно попробовать совместить эти два подхода, но ограничиться проветриванием и быстрой уборкой с помощью простых ручных средств.

Пятница

Пятница воспринималась как очень неподходящий для уборки день, поскольку это могло навлечь на человека и его близких долги. Также предки верили, что любые попытки навести порядок приведут к поломкам домашних вещей.

Суббота

Суббота считалась благоприятной для выполнения домашних дел. Можно было мыть полы, переставлять мебель и даже переезжать на новое место жительства. Предполагалось, что благодаря этому можно наполнить жилое пространство положительной атмосферой и улучшить здоровье своих домочадцев.

Воскресенье

В воскресенье не разрешались интенсивные физические нагрузки. В этот день рекомендовалось проводить время с семьей или отдыхать, набираясь сил перед очередной рабочей неделей.