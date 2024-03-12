"Теперь пою за еду": после громкого скандала Лолита решилась на странный эксперимент

Знаменитая российская эстрадная певца Лолита, которая ранее оказалась в центре крупного скандала на фоне своего появления на "голой" вечеринке Насти Ивлеевой, решилась на смелый шаг. Она призналась, что из-за отсутствия гастрольной деятельности теперь вынуждена выступать в ресторанах.

Артистка опубликовала довольно интересную видеозапись, на которой спела в одном из заведений общественного питания. Она исполнила один из своих хитов перед официантом, попросив его принесли взамен какое-нибудь блюдо, сообщает издание "7Дней".

"Теперь пою за еду. Решила попробовать – и прокатило. <...> Хорошо быть пенсионеркой, все заботятся", — написала певица в социальных сетях.

Лолита непроста решилась на такой странный эксперимент после громкого скандала с "голой" вечеринкой. Таким шуточным образом она ответила своим подписчикам на заявление о её бойкоте со стороны концертных организаторов. Несмотря на отсутствие концертной деятельности певица не утратила боевой настрой и всё-таки рассчитывает продолжить свою карьеру на сцене в ближайшем будущем.