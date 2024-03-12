"Я слегка недоразвитая": Буланова раскрыла секрет идеальных отношений с молодым мужем

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова не так давно вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Она призналась, что по-настоящему счастлива в браке с молодым супругом, но из-за большой разности в возрасте испытывает определённую неловкость в семейных отношениях.

"Валера называет меня "мой ребёночек", человек, который на 19 лет младше. Я слегка недоразвитая, мне кажется", — призналась Буланова.

По словам певицы, в её семье наконец-то царит гармония и понимание. Муж уделяет ей достаточно много внимания и проявляет заботу. Она призналась, что её брак уже можно назвать проверенным временем, а отношения с супругом построены на доверии и уважении.

Буланова раскрыла секрет идеальных отношений с молодым мужем. Она призналась, что всё дело в активности. С супругом они довольно часто выходят на различные мероприятия, посещают гостей, устраивают свидания. Такой подход значительно укрепляет семейные узы и позволяет добиться полной идиллии в отношениях, сообщает издание Voice.

"Если вы будете сидеть дома, у телевизора на диване: "Блин, какая я несчастная!" Зовут на встречу, иди на встречу, в компанию. Знакомься! Не сидеть и думать, просто действовать и вперёд! Знакомиться, не бояться встреч", — заметила певица.

Напомним, что ранее Буланова призналась, что регулярно посещает косметолога и не жалеет денег на различные процедуры по омоложению лица. Во время программы "Секрет на миллион" она также рассказала, сколько у неё уходит денег на уход за кожей.