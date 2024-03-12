"Мне хватает в жизни экстрима": Полина Гагарина раскрыла секрет своей стройной фигуры

Знаменитую российскую певицу Полину Гагарину можно назвать одной из самых стройных артисток на отечественной эстраде. Поклонники всегда восхищались её подтянутыми формами, благодаря которым она блистает на сцене в различных шикарных платьях. Однако артистка не всегда могла похвастаться своей стройной фигурой. Ещё во время участия в шоу "Фабрика звёзд" она имела совершенно иное строение тела, но смогла быстро справиться с лишними килограммами.

Сама Полина Гагарина неоднократно заявляла своим поклонникам, что не придерживается каких-либо жёстких диет, а также не прибегает к использованию различных препаратов и помощи врачей для поддержания своей стройности. Секрет её фигуры кроется лишь в регулярных спортивных тренировках и бешеном темпе жизни.

В одном из ток-шоу певица призналась, что выступает против лекарственных препаратов, которыми часто пользуются зарубежные звёзды для похудения. Она заявила, что не знакома с такими средствами борьбы с лишним весом и не планирует использовать их, несмотря на растущую популярность, сообщает издание "7Дней".

"Лично я против такого. Если я ещё что-то в себя кольну, вы точно со мной попрощаетесь. Мне хватает экстрима в жизни: столько перелётов и работы! Я не сижу на диетах", — объяснила певица.

Гагарина заметила, что также не использует никаких диетических программ для сохранения своей стройной фигуры. Она призналась, что иногда может позволить себе съесть какую-нибудь вредную вкуснятину, но даже такие послабления не приводят к образованию лишнего веса из-за регулярных тренировок.