Готовится вернуться на сцену? Лолита изменила имидж после скандала с "голой" вечеринкой

После скандала с "голой" вечеринкой Лолита до сих пор не может вернуться к своей профессиональной деятельности. Она призналась, что посвящает свободное время семье и творчеству, а также увлекается обычными домашними хлопотами.

Поклонники певицы признались, что за время отсутствия на сцене она изменилась до неузнаваемости. Лолита практически отказалась от макияжа и перестала следить за своим стилем в одежде. Накануне они даже упрекнули Лолиту в том, что она стала похожа на неухоженную бабушку пенсионерку, которая уже давно не обращает внимание на свой внешний вид.

Однако Лолита не оставила без внимания такие замечания подписчиков и решилась на кардинальное изменение своего имиджа. Несмотря на отсутствие гастролей и концертов она посетила своего стилиста, который поработал над её новой причёской. Певица похвасталась результатам, ответив на обвинения подписчиков. Она заметила, что новая стрижка позволила ей помолодеть и привести себя в порядок, сообщает издание "7Дней".

"А вот бабулечка и подстрижена! Нет бабули больше! Посмотрите, какую фишку мне Леша придумал: виски у меня стрижены, а эту часть я могу заправлять за уши", — заметила Лолита, демонстрируя свою новую причёску на видео.

Следует заметить, что многие подписчики предположили, что Лолита всё-таки готовится вернуться на сцену. Именно поэтому она и решилась на такой эксперимент с собственным стилем. Сама певица ранее призналась, что продолжила работу "на дому" и, несмотря на отсутствие гастролей, записала новую песню.