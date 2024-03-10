"Не слушайте вы всякую фигню": Шура высказался о задержке своего концерта в Новосибирске

В Новосибирске 8 марта состоялся концерт популярного российского певца Шуры. Однако мероприятие было омрачено задержкой, из-за которой зрителям пришлось ждать появления музыканта на сцене. Сам он спустя два дня объяснил, из-за чего произошёл данный инцидент.

Во время своего выступления 10 марта в баре "Руки Вверх!" Шура рассказал, что стало причиной задержки концерта в Новосибирске 8 марта. Он признался, что в этом инциденте нет его вины. Вероятнее всего, возникли технические проблемы, из-за которой выступление задержалось, сообщает издание NGS.RU.

"В Новосибирске мы начали концерт немножечко позже, не по нашей вине. <...> Я ничего никогда не задерживаю, я всегда готов за два часа, чтобы выйти к вам. Не слушайте вы всякую фигню, которую пишут", — объяснил Шура зрителям перед своим выступлением.

Напомним, что Шура выступил 8 марта со своей шоу-программой в Новосибирске, где исполнил композиции из своего репертуара. Выступлением певца, несмотря на задержку, было встречено тёплыми аплодисментами поклонников его творчества.