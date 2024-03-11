"Я у себя одна": Вера Брежнева впервые откровенно рассказала о тяжёлом разводе с Меладзе

42-летняя певица Вера Брежнева в последнее время оказалась в довольно сложном положении. Всё дело в том, что она приняла решение сбежать из России, что крайне негативно отразилось на её музыкальной карьере. Ситуация усугубилась после тяжёлого развода с Константином Меладзе. Однако артистка старается взять себя в руки и начать свою жизнь заново.

Поклонники Веры Брежневой уже давно предполагают, что у неё в жизни началась настоящая чёрная полоса. Певица утратила былую популярность после решение уехать из России. Её попытки возобновить карьеру в качестве украинской певицы не увенчались успехом, из-за чего она попыталась сменить своё амплуа и создать онлайн-курсы по саморазвитию.

Новым ударом в жизни певицы стал тяжёлый развод с Константином Меладзе. Сейчас Брежнева впервые откровенно рассказала о расставании с любимым человеком и объяснила, как пережила этот сложный в своей жизни период. Она призналась, что ещё пока не оправилась от разрыва в эмоциональном плане, но пытается сделать это, используя специальную психологическую методику.

По словам 42-летней певицы, она переживает сложные моменты в своей жизни в полном одиночестве, но при этом не хочет демонстрировать их на публике. Секрет Брежневой в том, что она стремится к реализации новых целей, не зацикливаясь на собственных неудачах и проблемах, сообщает издание "7Дней".

"Сложные моменты я переживаю в одиночестве. Я даю себе время попечалиться, погрустить. Впасть в состояние жертвы очень удобно. Всё плохо, и тебя все жалеют. Это не развитие, а деградация. Я выбираю любить себя и идти вперёд — я у себя одна", — призналась Брежнева.

Артистка также заметила, что планирует создать специальный проект, который позволит другим женщинам, оказавшимся в подобной ситуации, справиться со своими проблемами в жизни.