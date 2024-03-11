Раскрыли свой роман? Катя Кабак и Тимур Родригез впервые высказались о своих отношениях

Слухи о романе актрисы Кати Кабак и ведущего Тимура Родригеза ходили уже довольно давно. Однако новоиспечённая звёздная пара пыталась не афишировать свои отношения в публичном пространстве. Поклонники до сих пор ломают голову, действительно ли они встречаются или же пытаются лишь заинтриговать своих фанатов.

Накануне Катя Кабак и Тимур Родригез вместе приняли участие в "Шоу Воли", где всё-таки приоткрыли завесу тайны, впервые высказавшись о своих отношениях. Зрители предположили, что звёзды всё-таки решились раскрыть свой роман. Однако во время программы возлюбленным удалось уйти от ответа на прямой вопрос об их любовной истории.

Звёздная пара не подтвердила, но и не опровергла свой роман. Катя Кабак рассказала об отношениях с Родригезом, заметив, что ей очень приятно находиться в его компании. Сам шоумен заявил, что благодарен своей спутнице за совместную работу в различных проектах и признался, что для него она стала настоящей музой, сообщает издание "Хибины".

«Вы знаете, я довольна нашими отношениями, какие они сейчас есть», — объяснила Кабак.

Родригез и Кабак всё-таки не спешили раскрывать свой роман, но поклонники заметили на поведение звёзд, которые во время программы уделяли слишком много внимания друг другу.

Напомним, что ранее сообщалось, что Родригез ушёл из семьи на фоне романа с актрисой Катей Кабак. Он принял решение развестись с женой, с которой они воспитывали двух сыновей.