Скажите старости нет: лучшие народные методы борьбы с сединой

Естественные биологические процессы старения, в том числе, возникновение и распространение седины, не поддаются нашему контролю. Нам лишь остается наблюдать за возрастными изменениями. Если вы не желаете мириться с сединой, но и не хотите использовать химическую краску, можно прибегнуть к нескольким хитростям, сделав ее не такой явной.





Общие советы

Хоть закрасить седину в домашних условиях натуральными средствами возможно, запомните несколько моментов:

1. Не ожидайте, что реакция будет мгновенной и проявится после первого нанесения средства на волосы. Может потребоваться несколько процедур для достижения желаемого результата.

2. Примерно за два месяца до окрашивания лучше отказаться от стандартных красок. Это позволит снизить риск непредсказуемого эффекта и даст возможность волосам немного восстановиться.

Окрашивание ромашкой

Этот способ подойдет блондинкам, желающим восстановить свой естественный цвет. Инструкция следующая:

1. Смешайте две столовые ложки сушеной ромашки с аналогичным объемом липового цвета;

2. Смесь залейте стаканом кипятка;

3. Оставьте раствор настояться примерно на один час;

4. Нанесите полученное средство на волосы;

5. Подождите полтора часа.

В результате должен получиться светлый оттенок волос.

Окрашивание кофе

Способ подойдет брюнеткам. Способ выполнения такой:

1. заварите одну столовую ложку чая;

2. прокипятите получившуюся заварку на протяжении 40 минут;

3. добавьте в раствор одну ложку молотого кофе;

4. полученную кашицу нанесите на волосы кисточкой для окрашивания;

5. укройте голову полиэтиленовым пакетом, добавив сверху полотенце;

6. смойте состав теплой водой не позднее, чем через 40 минут после нанесения.

Важный момент заключается в том, что эффект должен возникнуть достаточно быстро, поэтому не рекомендуется держать смесь более 40 минут.

Окрашивание луковой шелухой

Подобный способ может помочь, если нужно добиться золотистого или рыжего оттенка. Выполните следующие шаги:

1. в течение 20 минут прокипятите 50 граммов луковой шелухи;

2. дождитесь, когда отвар остынет;

3. нанесите на волосы;

4. смойте раствор простой водой.

Наносить раствор на волосы можно ежедневно, делая оттенок более насыщенным.

Однако, несмотря на преимущества данного метода, окрашивание не рекомендуется женщинам, имеющим сухие или темные волосы. Также следует знать, что невозможно предугадать эффект, если волосы ранее были окрашены хной, басмой или любыми магазинными красками.