«Думала, что умру»: Алана Мамаева получила травму на сьемках шоу «Сокровища императора»

Новое реалити-шоу «Сокровища императора» выходит сегодня на ТНТ. Съемки прошли в Поднебесной. В проекте принимали участие дюжина звездных пар.

Звезды проходили испытания на логику и смекалку, передвигаясь по городу без смартфонов и не зная ни слова по-китайски. Участники, которые приходят к финишу последними, покидают проект.

Алана Мамаева – одна из участниц, поделилась впечатлениями и рассказала, что не сразу согласилась участвовать в проекте, так как боялась заданий на физическую выносливость, а она ведь достаточно хрупкая. Однако ее уговорили под предлогом того, что испытания будут в основном интеллектуальные.

До этого Алана уже была в Китае, но, по ее словам, она открыла для себя эту страну заново. Оказалось, что жители очень открытые и отзывчивые. Они готовы были даже бросить свои дела, чтобы помочь участникам пройти испытания. Несмотря на большую поддержку у Аланы все же возникли трудности. Ей было необходимо много бегать по городу и модель оказалась не готова к этому.

«На проекте было несколько раз, когда я просто задыхалась. Я думала, что умру. У меня в какой-то момент просто захлопнулись легкие, и я не могла даже сделать вдох!» – поделилась Мамаева.

Также у Аланы произошел разрыв мениска и по приезде в Москву ей пришлось перенести операцию на коленном суставе. Модель удивило, что тот же Филипп Киркоров бегал быстрее нее, несмотря на свой возраст, и оказался совершенно не капризным мужчиной. Он выполнял все задания чуть ли не лучше молодых участников и достойно проходил все задания. Так, к примеру, певец проявил недюжинную смекалку и первым разгадал необходимый код. Мамаева отметила, что Киркоров абсолютно не выглядит на свой возраст, ему физически лет 35.