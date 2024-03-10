Рутина убивает: Валерия раскрыла секрет идеального брака

Валерия выразила уверенность в том, что каждая семейная пара не раз и не два испытывает свои отношения на прочность. Она признала, что за 20 лет брака с Иосифом Пригожиным тоже неоднократно сталкивалась с определенными сложностями. Таких ситуаций не избежать. Главное – знать, как из них правильно выйти, не разрушив семью.

По мнению звезды, основной источник любого семейного кризиса – это рутина, которая способна убить любую романтику. Валерия отметила, что у каждого свой рецепт борьбы с этой «напастью». Они с мужем справляются, всегда меняя обстановку.

«Вроде бы люди любят друг друга, но бытовая история затягивает и засасывает. Поэтому нужно выходить из нее любыми способами. У каждого они, наверное, свои. У каждых свои рецепты. Мне кажется, что очень помогают путешествия», - выразила уверенность звезда.

Валерия подчеркнула, что нудно обязательно устраивать именно романтические путешествия в новые места. Иногда можно возвращаться в локации, способные пробудить приятные воспоминания, а заодно и чувства, к примеру, можно повторить маршрут свадебного путешествия.