Это неизбежно: Филипп Киркоров предсказал неприятные перемены в шоу-бизнесе

Филипп Киркоров принял участие в новом юмористическом шоу звезды. Певец вместе с коллегами по сцене будет бороться за звание самого смешного артиста, демонстрируя срытые ранее стороны своего таланта.

В первый день съемок Филипп удивил журналистов и других участников странным и довольно-таки зловещим пророчеством. Певец, в частности, отметил, что новое шоу собрало на удивление мало звезд, причем многие из них представляют еще старую школу. Талантливых новичков в «Звездах» совсем кот наплакал.

Киркоров добавил, что весь российский шоу-бизнес скоро столкнется с острыми дефицитом артистов. Новый телепроект прекрасно отображает общую проблему, решить которую просто невозможно. В самом ближайшем будущем российский шоу-бизнес заметно поредеет, после чего и вовсе зачахнет.

После довольно мрачного вступления Филипп вспомнил о главной тематике шоу и поэкспериментировал в разных юмористических жанрах. Он показал свое знание английского, вспомнив несколько строчек из «Онегина». В какой-то момент Киркоров попросил, чтобы его оставили в одиночестве и прямо на сцене съел бутерброд. Также певец посмеялся на собой, выдав немало шуток о «голой вечеринке» Ивлеевой.