Михаилу пришлось сдаться: раскрыты подробности тайного романа Пореченкова и Ковальчук

Михаил познакомился с Анной Ковальчук еще в университете. Он был старшекурсником и быстро завоевал расположение статной красавицы. Тогда начинающие актеры не афишировали свои отношения. Впрочем позже ни Анна, ни Михаил так и не подтвердили, что встречались в период учебы.

Второй раз дорожки Ковальчук и Пореченкова пересеклись на съемках сериала «Тайны следствия». Между ними проскочила искра и завязался бурный, но непродолжительный роман. Не помещали звездам уже состоявшиеся семьи. Анна была замужем и воспитывала дождь. Михаил тоже был уже повторно женат.

«У Ковальчук так сорвало крышу, что Мише ничего не оставалось, как сдаться. У них вспыхнул безумный роман, который он не смог или не захотел скрывать от жены», - вспоминают коллеги артистов из театра Ленсовета.

Влюбленные какое-то время встречались за спиной у супругов, не обращая внимание на расползающиеся в СМИ слухи. Страсть, однако, угасал так же быстро, как и при первом знакомстве. Звездам удалось сберечь свои семьи, хотя Михаил действительно был готов к разводу, так как не хотел скрывать своих чувств от жены.