Работает на все сто: Анна Пересильд поблагодарила маму за важный жизненный совет

В беседе с журналистами, Анна признала, что в маме ее всегда восхищали недюжинный талант и стойкость. Юная актриса отметила, что один из советов матери больше всего помог ей в жизни, в том числе и в построении карьеры в кино.

Юлия научила дочь быть благодарной всем окружающим и любой жизненной ситуации. Также нужно всегда радоваться жизни и мир за все предоставленные возможности. По словам Пересильд-младшей, мамины советы работают «на все сто», что лишний раз подтверждает бешеный успех ее дебюта на телевидении.

Анна добавила, что мечтает поработать в одном проекте с мамой, чтобы набраться опыта и поднять свой уровень актерского мастерства.

Юлия не так давно рассказывала, что часто устраивает «семейные разборки» на кухне, позволяя дочерям выпустить пар и решить все свои спорные вопросы. Иногда у нее не получается выступить в качестве арбитра. В таких ситуациях дочери просто «обрывают телефон», желая услышать.