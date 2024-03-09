Миллионы за «Белые розы»: одноклассник Шатунова решил подзаработать на наследии певца

Музыкант устроил своеобразные гастроли по России, однако не устраивает концерты и уж тем более не собирает стадионы. Сергей довольствуется малым и выступает на частных вечеринках. Прайс у него фиксированный – полмиллиона рублей за корпоратив. Самые громкие хиты «Ласкового мая» музыкант готов исполнять по завышенной ставке. К примеру, если заказчик хочет услышать «Белые розы» или «Седую ночь», ему придется раскошелиться уже как минимум на полтора миллиона рублей.

В своей время Серканов стал первым и одним из лучших друзей Юрия Шатунова – они жили и учились в одном интернате. Сергей вкусил славы с коллегами и друзьями в самом начале бурной деятельности «Ласкового мая». В какой-то момент захотелось личной славы. Музыкант несколько раз уходил и возвращался в группу, но с сольной карьерой так и не сложилось.

Друг детства Шатунова уже не первый месяц ездит по Росси со своими мини-гастролями. Бизнес-идею ему подал бешеный успех сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» напомнивший российским меломанам о творчестве «Ласкового мая».