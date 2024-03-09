Черные псы и славянские мотивы: Канье Уэст выпустил новую коллекцию одежды

Новая коллекция выходит под эмблемой «Черные псы». Эта надпись старославянским шрифтом украшает все вещи – штаны, футболки, худи и даже носки. Отличительной чертой российско-американской коллекции стал нетрадиционно низкий ценник. Канье впервые пробует себя на рынке бюджетных вещей. Стоимость каждой – не больше 20 долларов.

Канье Уэст и дизайнер Гоша Рубчинский одновременно осветили старт продаж в своих социальных сетях. Рэпер и до этого успел прорекламировать свой новый бренд, представ перед французскими журналистами в фирменной футболке «Черные псы» с надписью, исполненной старославянской вязью.

Гоша Рубчинский занял пост главного дизайнера самого популярного бренда Канье в прошлом году. До этого он успел поработать со многими звездами – как мировыми, так и отечественными. Российский дизайнер в какой-то мере стал первооткрывателей – именно он познакомил мировую моду с кириллицей.