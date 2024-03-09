Гармония и уют: секреты уборки дома по-японски

Говорят, что порядок в жилище позволяет навести порядок в голове, тем самым делая ваш внутренний мир гармоничным и спокойным. И это вполне понятно, ведь дома мы проводим немало времени: занимаемся делами, принимаем гостей, отдыхаем после тяжелого дня, размышляя о своей жизни. И если дома бардак, то это прямой путь к потере эмоционального равновесия.

Рассмотрим несколько общих рекомендаций от японской писательницы Мари Кондо, которая прославилась своими советами по наведению порядка в доме.





Уборка по категориям

Если вы начали уборку, например, с книжных полок, то занимайтесь ими до того момента, пока не закончите. А потом переходите к следующей категории. Так вы точно ничего грязного не упустите.

Избавление от хлама

Если какие-то вещи лежат у вас уже много времени, не неся никаких полезных функций, в том числе и эстетических, то это сигнал о том, что они могут быть ненужными для вас. Конечно, бывают и исключения, когда что-то представляет ценность.

Например, подарки от близких или памятные вещи. Но во всех остальных случаях следует задать себе вопрос, действительно ли обладание этой вещью необходимо. Если ответ будет отрицательным, от нее можно избавляться.

Отказ от систем хранения

В то время как некоторыми людьми системы хранения используются достаточно активно, Мари Кондо утверждает, что они только мешают, рекомендуя или не приобретать их, или избавляться от них, если они уже находятся в жилище.

Цветовое распределение

Одежду можно развешивать от темных цветов из плотных тканей к светлым и изготовленным из легких материалов. Благодаря этому не будет проблем с тем, чтобы быстро найти вещь по сезону.

При этом развешивать их нужно слева направо.

Вертикальное хранение

Одно из самых неочевидных, но работающих предложений заключается в том, что вещи можно свернуть вертикально, поставив в ящики. Таким образом, их не придется развешивать.

Отказ от лишней бумаги

Учебные материалы со школы или университета, старые журналы, ненужные книги, стикеры, частично заполненные блокноты и прочая бумажная продукция — все это занимает пространство. Поэтому от них нужно избавиться, если они не представляют для вас никакой ценности. Хранить все в шкафу — не лучший вариант. Причина заключается в том же — они занимают место.