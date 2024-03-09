Филипп Киркоров впервые поделился интимными подробностями жизни с Пугачевой

Филипп Киркоров чуть ли не впервые за всю свою карьеру рассказал об интиме в своих отношениях. В эфире ток-шоу «Что было дальше?» он вспомнил, каким романтиком был в 90-е годы. Он заговорил о семейной жизни и ее пикантных подробностях. Имени возлюбленной певец не назвал, но дал понять, что речь идет об Алле Пугачевой.

«Про семейную жизнь… Лежим мы значит с любимой. Имя на «А» начинается, на «А» заканчивается. Занимаемся любовью… Все было очень красиво, так романтично…» – разоткровенничался Филипп в студии.

Киркоров признал, что в те времена он обожал преподносить романтические сюрпризы любимой женщине. К примеру, в тот вечер, о котором он упомянул, певец украсил потолок их спальни звездочками с фосфоресцирующей краской. В те времена это было чем-то необычным и даже уникальным. Аллу восхитил подарок мужа, после чего они устроили романтический ужин «с постельным продолжением», о котором и рассказал Филипп.

Киркоров также напомнил, что общался с провидицей Вангой, которая пообещала ему, что самые важные отношения в жизни он будет строить с женщинами с именами на «А».