Секрет крепких отношений: эти 5 привычек отпугнут любого мужчину

Грамотно подобранные слова, модный образ, стильная стрижка, ненавязчивый аромат — все это привлекает внимание мужчин. Но все перечисленное может отойти на второй план, если совершать поступки, способные отпугнуть или обидеть вашего избранника. Рассмотрим пять женских привычек, которые мешают строить крепкие и надежные отношения, а в результате приводят к неприятным для обоих последствиям.

Сарказм

Нет ничего зазорного в том, чтобы иногда проявлять остроумие, вставляя в разговор едкие и колкие комментарии, имеющие своей целью развеселить вас и вашего мужчину. Но вряд ли он оценит, если вы будете использовать сарказм постоянно, не столько создавая повод для смеха, сколько показывая свою раздражительность из-за любого неправильного действия или сказанного слова.

Контроль

Если вам хочется знать, где сейчас находится ваш любимый, потому что вы волнуетесь, то это нормально. Однако это не должно превращаться в навязчивую манию преследования. Особенно серьезные проблемы возникнут, если ваш мужчина не дает повода для тотального контроля. Он может подумать, что вы ему не доверяете. А это уже общая и значительная трудность, в том числе, способная вызвать обиду. Просто дайте ему немного свободы.

Сравнения

Сравнивая своего партнера с другими мужчинами, например, со своим отцом, бывшим партнером или мужьями подруг, вы создаете повод для конфликта. Очень сомнительно, что таким методом удастся скорректировать поведение избранника. Большинство мужчин воспримет любое подобное заявление в качестве упрека. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш любимый совершал какие-то определенные поступки, имеющие важность для вас, то просто вежливо поговорите об этом, объяснив свою позицию. Доверительный и уважительный разговор будет продуктивным и комфортным для вас обоих.

Ревность

Ревность довольно трудно контролировать, потому что это состояние, имеющее сильный эмоциональный окрас. Но она не должна приводить к ограничениям партнера. Если он не дает вам поводов для сомнений в его верности, не следует запрещать ему общаться с другими женщинами, если их связывают рабочие или дружеские отношения.

Критичность

Адекватная критика приветствуется, если она объективна и имеет под собой основание. Она должна доноситься так, чтобы партнер понимал суть проблемы и возможности ее решения. Другое дело, если вы каждый день только и делаете, что критикуете поведение своего избранника. Даже если он честно старается для вас, но все равно сталкивается с недовольством, то рано или поздно такое поведение ему просто надоест.