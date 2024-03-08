"Это история не про нас": появились первые детали фильма о группе "Иванушки International"

Фильм "Тур с Иванушками", который планируют выпустить в прокат уже в этом году, будет посвящён не столько участникам музыкального коллектива, сколько поклонникам их творчества. Об этом сообщили сами представители группы «Иванушки International». В интервью они раскрыли первые детали фильма, а также рассказали, чего ожидать зрителям от новой музыкальной ленты.

Участники группы заметили, что фильм расскажет романтическую историю поклонниц музыкального коллектива, которые отправляются в путешествие на юг России ради концерта любимых музыкантов. О подробном сюжете картины ничего не сообщается, но уже известно, что речь идёт о музыкальном фильме, в котором сам коллектив появится лишь в нескольких сценах, сообщает издание "Леди Mail".

"У нас там камео — играем сами себя, буквально несколько эпизодов. Это история не про нас, но это очень доброе и хорошее кино: там нашлось место и путешествию, и любви, и элементам комедии и даже драмы", — объяснили участники группы.

Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко посоветовали всем поклонникам их творчества сходить на этот летний музыкальный фильм. Речь идёт о довольно интересной картине, которая приятно удивит фанатов своими сюжетными поворотами и музыкальной составляющей.