"Считаю великой певицей": Губерниев заступился за Пугачёву на фоне обвинений в её адрес

Знаменитая эстрадная певица Алла Пугачёва оказалась в центре нового крупного скандала, опубликовав видеозапись, на которой обратилась к своему коллеге по звёздному цеху Стасу Михайлову. Она оскорбила певца, а после этого заявила, что не планирует возвращаться в Россию, аргументировав это тем, что "нормальные люди" якобы не готовы на такой шаг.

Новое обращение Аллы Пугачёвой к россиянам и Стасу Михайлову не оставил без внимания депутат Госдумы Алексей Журавлёв. Он призвал ввести санкции против певицы и объявить её в статусе иностранного агента.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заступился за Пугачёву на фоне новых обвинений в её адрес. Он заявил, что считает её великой певицей, которая внесла огромный вклад для музыкальной индустрии России, сообщает информационное издание "Хибины".

"Я Аллу Борисовну Пугачёву считаю великой певицей, слушал, слушаю и буду слушать", — заявил Губерниев.

Шоумен также отказался комментировать призывы депутата Алексея Журавлёва, призвав журналистов уточнить информацию в пресс-службе народного избранника.