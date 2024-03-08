Научил целоваться: SHAMAN по-русски поприветствовал Орнеллу Мути

Популярный российский певец Ярослав Дронов, который больше известен под псевдонимом SHAMAN, на одном из мероприятий встретился со знаменитой итальянской актрисой Орнеллой Мути. Во время общения он ответил на вопросы своей собеседницы, а также пригласил её посетить один из своих концертов.

SHAMAN встретился с Орнеллой Мути на Всемирном фестивале молодёжи. Актриса обняла и поцеловала музыканта, на что он отреагировал крайне необычным образом. Певец научил её целоваться по-русски, поприветствовав свою собеседницу троекратным поцелуем, сообщает издание News.ru.

Во время общения звёзды обсудили проходящий Всемирный фестиваль молодёжи, а также договорились об участие Орнеллы Мути в одном из клипов SHAMAN. Музыкант также призвал свою новую знакомую посетить один из своих концертов, который состоится в Москве в честь Международного женского дня.