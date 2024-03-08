"Какая ты продажная": Буйнов рассказал, как решил проблемы в семье дорогим подарком жене

Народный артист России Александр Буйнов рассказал о серьезном конфликте, который произошёл у него с женой. Несмотря на 39 лет семейной жизни певец сильно поссорился со своей возлюбленной накануне её дня рождения. Однако он смог выйти из сложившегося положения, использовав довольно необычное решение.

В интервью информационному изданию KP.RU Буйнов признался, что накануне праздника сильно повздорил со своей супругой. За день до её дня рождения в семье певца произошёл довольно серьёзный конфликт. Однако решить семейные проблемы Буйнову всё-таки удалось благодаря дорогому подарку.

Артист заметил, что планировал подарить своей супруге украшение из бриллиантов, но её подруга подсказала, что лучше обратить внимание на жемчуг. Именно благодаря дорогому подарку он загладил вину перед женой и семейный конфликт удалось полностью решить.

"Очень ей подошло, потому что она была загоревшая, жемчуг блестел, сверкал. Красиво получилось. И она так обрадовалась. Видишь, какая ты продажная. Повесил тебе бусики, и ты моя сразу навеки", — пошутил певец.

Александр Буйнов заметил, что смог так подшутить над женой только благодаря гостям, которые пришли на праздник. Он признался, что такой юмор вряд ли бы прошёл при обычных обстоятельствах.